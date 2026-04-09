純烈の弟分・モナキが８日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビュー記念イベントを行い、ファン２５００人が詰めかけた。純烈のリーダー・酒井一圭（５０）がプロデュースする４人組はＳＮＳで大バズり中。純烈が６年かけてたどり着いたアイドルの聖地をデビュー日に超満員とし、８月の東名阪Ｚｅｐｐツアーも発表された。サプライズにメンバーは号泣。驚きの勢いを見せる後輩たちに、酒井は「腹立たしい」、「バーターで番組に出ます」と笑いが止まらなかった。

勢いを具現化したように、聖地が人であふれた。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は関連動画のＳＮＳ総再生回数が７億超。本人たちも「なんでやねん」状態のまま、１月からのリリースイベントを駆け抜けてきた。

ＳＮＳ世代の１０〜２０代から純烈と重なるマダムまでファン層は幅広い。１級建築士の資格を持つサカイＪｒ．（３７）は会場を見渡し「ずっと会社員をやっていたので夢のよう。いただいた愛をしっかり何倍にもしてお返しできるように頑張っていきたい」と笑みを浮かべた。

２０２３年の「セカンドチャンスオーディション」で１０００人から選ばれた４人組。ＴｉｋＴｏｋから火が付き、３月には大阪でのイベントに人が集まりすぎて開催形態を変えるなどフィーバー状態となっている。

日々、予約数やパフォーマンスをチェックしてきたプロデューサーの酒井は「純烈は何年もかけてじっくりコトコトだったんですけど、モナキはネットの時代ですごい早い」と驚きの声。「純烈はモナキのバーターでいろんな番組に出させていただきたいと思います」と笑いを誘った。

８月に東名阪でＺｅｐｐツアーを開催することも発表。サプライズにケンケン（２９）とおヨネ（２８）はボロ泣きし、最年長のじん（３８）は「埋まりますかね？事務所の方もリスクを背負った決断だと思うので、僕たちもそれ以上の覚悟を持って道を切り開いていけたらと思います」と表情を引き締めた。

次なる目標を聞かれると、おヨネは「レコード大賞の新人賞を取らせていただきたい思いが強くあります」ときっぱり。年末に純烈との夢共演があるかは…しらんけど。

◆ケンケン １９９６年７月１６日生まれ、福岡県出身。高３でジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリスト。１６年の「動物戦隊ジュウオウジャー」でタスク／ジュウオウエレファント役。メンバーカラーはピンク。

◆サカイＪｒ．（さかいじゅにあ） １９８８年１２月８生まれ、米テキサス州生まれの東京育ち。千葉大学工学部大学院を首席卒業。鉄道会社や大手デベロッパーに勤務。一級建築士の資格を所持。メンバーカラーは青。

◆おヨネ １９９７年８月１５日生まれ、大阪府出身。高校時代にテレ東系「ＴＨＥカラオケ★バトル」出演。大学でアカペラサークル所属。オーディションの「首席」。メンバーカラーは黄。

◆じん １９８７年２月２６日生まれ、東京都出身。１７歳で音楽活動開始。１４年、「烈車戦隊トッキュウジャー」でトカッチ／トッキュウ２号役。メンバーカラーはオレンジ。