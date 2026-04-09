WEST.藤井流星、自身の“小悪魔”な一面とは「めちゃくちゃ可愛いなって思います」【エラー】
【モデルプレス＝2026/04/09】WEST.の藤井流星が4月8日、都内で開催されたドラマ『エラー』制作発表会見に、畑芽育、志田未来、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明とともに出席。自身の“小悪魔な一面”について語った。
【写真】WEST.藤井流星ら家族集結 モデル妹の結婚式ショット
畑演じる中田ユメの恋人・作間健司役の藤井は、同役が「2周回って結局何も考えない人」という設定であることから、藤井自身はどうかと質問され「意地悪な質問ですよね。『藤井さんそうですよね？』みたいなことを言われている感じがする（笑）」とツッコミ。一方で、「僕も2周回って何も考えてないかもしれないですけど（笑）」と認めつつ、役柄について「視聴者の方にだめなところあるけど、こいつもこいつで人間やなという可愛らしさを出せたらなと思っています」と話した。
また、キャストが出す「これって許せますか？」というお題に対して、他キャストが、許せるか許せないかを判断して答えるコーナーでは、畑が「スキンケアが髪の毛につくこと」と出題。志田や榊原、岡田が「許せる」と答えると、畑は「ペタペタしてる化粧水とかが髪の毛につくことが、どうしてもダメで。必ず髪をくくってスキンケアしていただいてるんですけど。ヘアケア商品じゃないのに髪の毛につくのがなんかもどかしくて」と説明した。そこで榊原が「（逆に）ヘアケアが顔についたら許せない」と語ると、畑は「逆にすればよかった！」と共感を得られず残念がっていた。
同じコーナーで、藤井は「毎日パジャマを替えない」ことが許せないと告白。志田が「許せない」と共感し、榊原、岡田は「許せる」と共感しなかった。岡田が「2日に1回くらい洗うかな。だってきれいな状態で着ているわけですよね、パジャマって」と言うと、藤井は「きったないですよ！」とピシャリ。続けて「寝てる間って汗めっちゃかいてるんですよ。思ってるよりかいてる。乾いてるだけで。ちゃんとかいてるんですよ。めちゃくちゃ。で、雑菌がめちゃくちゃついてる。そのまま乾かしたら雑菌が繁殖して、雑菌の中で寝ているようなもんです」と畳み掛けた。
岡田は「しゃあないよね」と応じ、榊原も「お風呂入るでしょ。それでパジャマ着るでしょ」と続いたが、藤井は「2日目のパジャマですよね。菌の中」と許さず。榊原が「洗うのも大変よ」となだめる中、藤井は「グループのメンバーも（2日目でも）着るという人が多くて。僕、ツアーとかやったらキャリーケースパンパンなんですよ。毎日のパジャマ全部持っていくので」と打ち明けた。そして「そうですよね？」と志田に共感を求めると、志田は「絶対許せないです。なんなら、ちょっと汗かいたら夜中に目覚めて、それで着替えたりします」と告白。榊原と岡田を見て「だから汚いです。汚い！」と言い放ち、2人は「ごめんなさい」と頭を下げていた。
この日の会見では、畑が現場にプロフィール帳を持ち込み、キャストやスタッフとの交流を深めるきっかけにしているという話題も。プロフィール帳には「自分の小悪魔だと思うところは？」「自分って天才かもと思うところは？」といった記入欄があったそうで、それにちなんでキャスト陣が「小悪魔だと思うところ」や「天才かもと思うところ」についてトークした。自身を「小悪魔だと思うところに」ついて、藤井は「WEST.というグループでやっていまして、天然と言われることが多いんですよ」と明かすと、「可愛いっすよね。やっぱね」と自画自賛。「可愛いなと思って。やっぱ小悪魔やなと思うね。やっぱ、天然ってめちゃくちゃ可愛いなって思います」と小悪魔ぶりを発揮していた。（modelpress編集部）
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◆藤井流星らが許せないこと
畑演じる中田ユメの恋人・作間健司役の藤井は、同役が「2周回って結局何も考えない人」という設定であることから、藤井自身はどうかと質問され「意地悪な質問ですよね。『藤井さんそうですよね？』みたいなことを言われている感じがする（笑）」とツッコミ。一方で、「僕も2周回って何も考えてないかもしれないですけど（笑）」と認めつつ、役柄について「視聴者の方にだめなところあるけど、こいつもこいつで人間やなという可愛らしさを出せたらなと思っています」と話した。
同じコーナーで、藤井は「毎日パジャマを替えない」ことが許せないと告白。志田が「許せない」と共感し、榊原、岡田は「許せる」と共感しなかった。岡田が「2日に1回くらい洗うかな。だってきれいな状態で着ているわけですよね、パジャマって」と言うと、藤井は「きったないですよ！」とピシャリ。続けて「寝てる間って汗めっちゃかいてるんですよ。思ってるよりかいてる。乾いてるだけで。ちゃんとかいてるんですよ。めちゃくちゃ。で、雑菌がめちゃくちゃついてる。そのまま乾かしたら雑菌が繁殖して、雑菌の中で寝ているようなもんです」と畳み掛けた。
岡田は「しゃあないよね」と応じ、榊原も「お風呂入るでしょ。それでパジャマ着るでしょ」と続いたが、藤井は「2日目のパジャマですよね。菌の中」と許さず。榊原が「洗うのも大変よ」となだめる中、藤井は「グループのメンバーも（2日目でも）着るという人が多くて。僕、ツアーとかやったらキャリーケースパンパンなんですよ。毎日のパジャマ全部持っていくので」と打ち明けた。そして「そうですよね？」と志田に共感を求めると、志田は「絶対許せないです。なんなら、ちょっと汗かいたら夜中に目覚めて、それで着替えたりします」と告白。榊原と岡田を見て「だから汚いです。汚い！」と言い放ち、2人は「ごめんなさい」と頭を下げていた。
◆藤井流星、自身を「めちゃくちゃ可愛い」と思う一面とは
この日の会見では、畑が現場にプロフィール帳を持ち込み、キャストやスタッフとの交流を深めるきっかけにしているという話題も。プロフィール帳には「自分の小悪魔だと思うところは？」「自分って天才かもと思うところは？」といった記入欄があったそうで、それにちなんでキャスト陣が「小悪魔だと思うところ」や「天才かもと思うところ」についてトークした。自身を「小悪魔だと思うところに」ついて、藤井は「WEST.というグループでやっていまして、天然と言われることが多いんですよ」と明かすと、「可愛いっすよね。やっぱね」と自画自賛。「可愛いなと思って。やっぱ小悪魔やなと思うね。やっぱ、天然ってめちゃくちゃ可愛いなって思います」と小悪魔ぶりを発揮していた。（modelpress編集部）
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