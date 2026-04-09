【経済指標】

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 +308.1万（4億6472万）

ガソリン -158.9万（2億3927万）

留出油 -314.4万（1億1468万）

（クッシング地区）

原油 +2.4万（3149万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊ＦＯＭＣ議事録

・多くの委員が、インフレが長期に渡り高止まりする状況では利上げが必要になる可能性があると指摘。

・大半の委員が、戦闘の長期化は雇用に打撃を与え、利下げを正当化する可能性があるとも指摘

・一部の委員は、利上げの道筋について両面的な表現を用いることに強い根拠があるとみなした。



＊ホワイトハウス

・米国とイランの初回協議は１１日にパキスタンの首都イスラマバードで開催予定。

・米側の交渉団はバンス副大統領、ウィトコフ特使、ジャレッド・クシュナー氏。

・トランプ大統領がＮＡＴＯのルッテ事務総長と離脱について協議へ

・米国のＮＡＴＯ離脱は議会の承認次第。



＊ホルムズ海峡の原油タンカーの航行停止

イランの準国営メディアであるファルス通信によると、イスラエルによるレバノン攻撃の影響で、ホルムズ海峡を通過する原油タンカーの航行が停止されたと伝えた。



＊ムーディーズ、プライベートクレジットの格付け見通しを引き下げ

ムーディーズは、ビジネス開発会社（ＢＤＣ）の形態で運営され、新興企業への資金供給や経営支援を行うプライベートクレジットファンドについて、格付け見通しを「ネガティブ（弱含み）」に引き下げた。



＊イラン支援のイラク民兵組織、活動停止を表明

イランの国営メディア、国営イラン通信（ＩＲＮＡ）によると、イラクの親イラン民兵組織連合体が、イラク国内および地域内での活動を停止すると発表した。



＊カタール、ＬＮＧ輸出プラント再開に向け作業進める

イランの２週間の暫定停戦を受け、カタールは世界最大の液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出プラントの生産再開に向け、技術者や作業員の動員を進めていると伝わった。

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