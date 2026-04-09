因縁のマウンドで声を張り上げた。勝利だけを信じて巨人・田中将大投手（３７）が押し込んだ。７回。味方の適時失策で先制され、なお１死三塁。ここからギアチェンジして坂倉を浅い右飛、モンテロを遊ゴロ。移籍２年目で最長イニングを投げ抜いた。散発３安打１失点で自責０。日米２０２勝目こそ持ち越しになったが、好投が生きて９回表に打線が逆転した。「本当よかった。最高でした」。チーム全員での勝利を素直に喜んだ。

昨年８月２８日に２回５失点ＫＯされたマツダで、３回まで打者９人パーフェクト。計５三振を奪いながら７９球の省エネ投球が光った。剛速球はなくとも「全部よかった」とキレ、コンビネーション、制球力で赤ヘル打線を手玉に取り「最少失点で切り抜けていけたから最後（勝利に）つながった」。最速１４６キロで最遅９８キロ。阿部監督も「他の投手陣も見習うところがまだまだある。素晴らしい」とチーム最年長の投球術を絶賛した。

３シーズンぶりに壁も破った。７回を投げ切ったのは楽天時代の２３年９月２５日・日本ハム戦（エスコン）以来。昨季は１０先発で最長６回が２度にとどまり、今季初登板の１日・中日戦（バンテリンＤ）も５回２／３で降板した。この日はツーシーム、スライダーの精度に加えスプリットも変幻自在。コンビを組んだ岸田は「高さも落とし方も、将大さん自身で操れる」と支配的なピッチングにうなった。

近年との違いは踏み込みの左脚に表れている。昨季は投球時のフィニッシュで体がグラつくことが多かった。年齢による変化にも適応しながら、今年は正しいバランスで体を連動させるフォームを習得。中日戦後は左太ももの裏に「ハリ」が出た。それだけ下で踏ん張れている証しで、パワーをロスなく打者方向に出力できている。下半身主導だから無駄な力みも消え、肩肘の負担が減る。キャンプからハイパフォーマンスが続くヒケツだ。

開幕２連勝は逃したが、ここまで計１２回２／３で失点３。「いいバランス。メカニックがよかった」と自己分析した。８回の攻撃で代打を送られ交代。「（まだ）行けましたね」の言葉に頼もしさが詰まっていた。（堀内 啓太）