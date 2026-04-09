◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、４３連続試合出塁での日本人タイ記録となった。

ブルージェイズの先発は、昨季までパドレスに在籍し、過去２本塁打を放つなど、２２打数８安打の打率３割６分４厘と得意にしていた右腕のシース。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は四球で、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となって、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に１打席目で並んだ。

両軍無得点の１回裏先頭のスプリンガーに左前安打、３番ゲレロに左前安打を浴びて１死一、二塁のピンチを迎えたが、サンチェスは三邪飛に打ち取り、２死一、二塁で岡本も１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振に抑えて、無失点で切り抜けた。２回も二塁手・フリーランドの失策で２死二塁のピンチを迎えたが、ハイネマンから空振り三振を奪った。

両軍無得点、３回２死走者なしの２打席目は空振り三振。３回裏は１死からバーショに四球をあたえ、続くゲレロを遊飛に打ち取ったが、続くサンチェスに左翼線への二塁打を浴びて先取点を献上して今季初失点となった。

投手としては、今季初登板だった前回登板の３月３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では６回１安打無失点の快投を見せて、勝利投手。試合前の時点で、昨季途中から自己最長となる２２回３分の２連続で無失点も続いていた。カナダ・トロントのロジャーズセンターでは昨年１１月１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦で３回途中３失点で降板して以来の登板。リベンジのマウンドでもある。