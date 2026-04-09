◇セ・リーグ 広島1―2巨人（2026年4月8日 マツダ）

広島・森翔平投手（28）が8日、巨人戦（マツダ）に今季初先発。7回6安打無失点と好投したが、勝利はお預けとなった。序盤から毎回のように走者を背負うも、味方の好守にも助けられ、要所を締めた。チームは1―0の9回に登板した中崎翔太投手（33）が逆転を許し、連勝は2で止まった。

森は、粘り勝った。日米通算201勝の田中将との投げ合いは緊迫した投手戦。それでも味方が先制点を挙げるまで、7回までスコアボードに0を並べて先発の役割を果たした。

「1点も取られずに粘れたのは良かった。相手投手もストライク先行でどんどんいっていたので、参考にした。今まで、勝ってきた投手だなと思って見ていた」

当初は2日のヤクルト戦で今季初先発予定も、1日の同戦が雨天中止となった影響で登板が1週間ずれ込んだ。2軍での調整登板を経て、中5日で迎えた自身の開幕戦。序盤から再三、走者を背負いながらの投球も要所を抑えた。2回は1死から増田陸、松本に連打を許して一、三塁のピンチを招くも、浦田の二直で一走・松本が帰塁できずに併殺。4回も1死からダルベックに中前打を打たれたが、続く岸田を遊ゴロ併殺に仕留めた。

「何個助けてもらったか分からない」と言うように、再三、味方の好守に救われた。7回は先頭・岸田の大飛球を左翼・ファビアンがジャンピングキャッチ。2死から松本の二遊間を破りそうな当たりも二塁・菊池がスライディングで捕球。体勢を崩しながらもアウトにした。

昨オフ、3年連続で参加したカブス・今永との合同自主トレでは、直球の精度向上に努めた。上半身と下半身の連動性を含めて、リリースのタイミングを試行錯誤してきた中、「タイミング良く投げられた」と充実感を漂わせた。この日は、直球を軸に、大きく横に曲がるスライダーも有効に使い、凡打の山を築いた。少年時代からテレビで見ていた田中将との投げ合いにも「光栄というか、幸せだなと思ってマウンドに上がった」と喜びを感じながら、粘り続けた。

チームは今季3度目の逆転負けで連勝は「2」で止まり、昨年8月26日から続いていたマツダスタジアムでの同戦の連勝も「5」で止まった。痛い敗戦だが、森の好投は光明となった。 （長谷川 凡記）