◇パ・リーグ オリックス9―1ロッテ（2026年4月8日 京セラドーム）

オリックスの“必殺オーダー”が機能してジャクソンを攻略した。日本ハムに敵地で3連敗して戻った京セラドームで、今季最多9得点でロッテに連勝。2カードぶりの勝ち越しで再び貯金生活だ。

「宗に始まって、渡部がしぶとくヒットを打ってくれて。西川がしっかり1球で仕留めてくれましたね」

4番太田と7番紅林以外の7人はスタメンに左打者を並べた岸田監督。初回無死二塁では「2番・中堅」で今季初スタメンの渡部がバットを折られながらも右前に落として一、三塁と好機拡大。続く西川がジャクソンの初球をとらえ、左中間を破る2点二塁打と速攻の先制劇だった。

相手先発のジャクソンはDeNAに在籍した昨季、対右打者の打率・216に対し、対左打者は・259と分が悪い数字も出ている。指揮官は「いろんなところを加味しながら」と含みを持たせたが、2―1の5回には「8番・右翼」で今季2度目のスタメン出場となった杉沢が無死一塁から右前打でつなぎ、宗の2点二塁打を誘発。6回にも試合を決定づける適時二塁打を放つなど、抜擢された面々が躍動した。

これで捕手の福永を除く1軍野手全員がスタメンを経験した。「若い子たちも力をつけてきている。お互いいい刺激になっていると思う」と手応えある1勝になった。 （石塚 徹）