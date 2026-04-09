開催：2026.4.9

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 10 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとロイヤルズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。

1回裏、5番 チェース・デローター 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-0 KC、6番 リース・ホスキンス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-0 KC

2回裏、3番 ホセ・ラミレス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-0 KC

4回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 CLE 4-1 KC

5回表、さらにセンターがエラーでロイヤルズ得点 CLE 4-2 KC

5回裏、7番 フアン・ブリト 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-2 KC

8回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 6-2 KC、2番 アンヘル・マルティネス 4球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでガーディアンズ得点 CLE 10-2 KC

試合は10対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのコール・ラガンズで、ここまで0勝3敗0S。ガーディアンズのフェスタにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 05:04:13 更新