◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日 両国国技館）

WBC世界バンタム級2位の那須川天心が8日、都内のホテルで再起戦となるプロ9戦目の公式会見に臨んだ。対戦する同級1位の元世界2階級制覇王者エストラダと初対面。挑戦者決定戦で不利予想もされる中「くそ食らえ」「アッカンベー」などと一蹴した。自ら攻める好戦的な新スタイルの披露も予告。絶対に負けられない一戦へ、35歳レジェンドからの必勝を宣言した。

過去8戦の試合前会見とは異なり、この日の那須川は殺気立っていた。いつものように冗談を交えることもなく、真っすぐ前を見つめ、こう言った。「いろんな予想はあるかもしれないが、そんなのくそ食らえ。アッカンベー。必ず勝ちます」

昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦で判定負け。「もう自分には負けたくない」と覚悟を示す。2階級で2団体王座統一した難敵との一戦は、海外ブックメーカーのオッズでは僅差だが不利予想が多い。「予想なんてでたらめ。うるせえ、なめんじゃねえぞ」と薄ら笑いを浮かべながら「今回は自分自身に勝つ」と強調した。

連敗阻止へ、キック時代にボクシングの指導を受けた葛西裕一氏と再タッグ。接近戦でのショートパンチ「10センチの爆弾」を伝授された。ぐいぐいと前に出るシャドーを披露した3月31日の公開練習では対応がなかったが、この日に「今までは守って攻めてだったが、今回は腹くくってやるか、やられるか。言葉で語るより、姿勢で見せたい」と説明。天性のカウンターパンチャーが自ら攻める好戦的なスタイルを予告した。

この日はボクシングデビューからちょうど3年。「凄く成長させてくれた3年間だった。」と感謝と再出発への決意を新たにした。勝てば5月2日に東京ドームで行われる王者・井上拓―井岡一翔戦勝者への挑戦権を得る一戦。「裸一貫。何が何でも勝つ。もう腹は据わっている」。心身ともに生まれ変わった“神童”がニュースタイルを見せる。

≪勝つ準備整っている≫日本のリングに初参戦するエストラダは「勝つために準備は整っている。素晴らしい試合になるだろう」と風格を漂わせた。これまでパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）トップ10入りも果たすなど、抜群の実績と知名度を誇るスター選手。勝てばスーパーフライ級時代に統一戦を期待された井岡との対戦が実現する可能性もあり「試練となる試合に勝って、次のタイトル戦で3階級制覇を目指す」と鼻息を荒くした。