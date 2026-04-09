元TBSの石井大裕アナウンサー（40）が8日、東京都江東区のスポーツニッポン新聞社で新入社員研修の特別講師を務めた。

WBCや世界陸上などの国際大会で世界各国の一流アスリートから熱い思いを引き出し、お茶の間に感動を届けてきた。その取材経験から自らの“武器”を身につけることの重要性をレクチャー。「AIが何でもできる時代だからこそ“自分ならでは”というものを持つことが大事。やりたいことや、伝えたいことを常に持ち、努力している人が活躍する時代であってほしい」と語った。

今年1月にTBSを退社。新会社「TOMODE BASE（トモードベース）」を立ち上げ、フリーアナウンサーとしての出演とプロデューサーを兼ね、コンテンツを世界に発信するメディアとして活動している。

日本時間3月26日にはNetflix初の大リーグ中継となった開幕戦「ジャイアンツ対ヤンキース」（米サンフランシスコ）で日本語実況を担当。全5言語（英語、日本語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）で世界同時配信され、日本語担当として英語での指示を聞きながら深い知識と情報を伝えて話題となった。

「聴いている人が何を求めているのかを考えて実況席に座りました。どんな仕事でもプライドを持ち、相手の文化を知り、調べてから臨む。相手のことを考えることが大切だと思う」と語った。

目を輝かせながら話を聞く新入社員は社会人生活のスタートを切ったばかり。「3年目まではどうするのがいいのかを考えながらぐっとこらえること」とアドバイス。やるべき仕事をしっかりやり、目標に向かって努力を続けることを勧め「周りの人は見ている。だからこそ“あの人の仕事は信頼できる”と言われたら勝ち」と根気強く取り組むことの大切さを説いた。