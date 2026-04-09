志田未来、長せりふを褒めてほしい 「言えて当たり前」な雰囲気に本音
俳優の志田未来、畑芽育が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：15〜 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。志田が長いキャリアの中で感じている本音を明かした。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今回の撮影現場でしていることとして、プロフィール帳を共演者やスタッフへ配り、書いてもらっていると明かした畑。「志田さんとW主演を務めさせていただいている大切な作品で、せっかくだからスタッフさんの顔と名前も一致させたいし、キャストの方と交流を深めるためにも、みなさんに配っていろいろ情報を集めています」と話した。
プロフィール帳には『自分って天才かもと思うところ』を記入する欄があるといい、志田の回答について言及。志田は“長いせりふを言えた時。（誰も褒めてくれないから自分で褒めるしかない）”と回答していたそうで、畑が「自分でツッコミまで書いてくれました！」と志田のかわいらしい一面を披露。
これに志田は照れ笑いを浮かべつつも「やっぱり（長いせりふも）言えて当たり前みたいな雰囲気があって。でもちゃんと褒めてほしいですよね。家ですごい練習して、時間をかけて言えるようになっているから、自分では自分のことを褒めてあげたいなって（笑）」と本音を漏らしていた。
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
イベントには畑芽育、志田未来、藤井流星（WEST.）、岡田義徳、栗山千明も登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今回の撮影現場でしていることとして、プロフィール帳を共演者やスタッフへ配り、書いてもらっていると明かした畑。「志田さんとW主演を務めさせていただいている大切な作品で、せっかくだからスタッフさんの顔と名前も一致させたいし、キャストの方と交流を深めるためにも、みなさんに配っていろいろ情報を集めています」と話した。
これに志田は照れ笑いを浮かべつつも「やっぱり（長いせりふも）言えて当たり前みたいな雰囲気があって。でもちゃんと褒めてほしいですよね。家ですごい練習して、時間をかけて言えるようになっているから、自分では自分のことを褒めてあげたいなって（笑）」と本音を漏らしていた。
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
イベントには畑芽育、志田未来、藤井流星（WEST.）、岡田義徳、栗山千明も登場した。