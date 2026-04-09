WEST.藤井流星、“天然”と言われることに自画自賛「かわいいですよね！」「小悪魔やなと」
WEST.の藤井流星が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート 毎週日曜 後10：15〜 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
藤井は畑芽育演じるユメの先輩で恋人・佐久間健司役。「2周回って結局は何も考えない人」というキャラクターに藤井は「人間らしさがすごくあり」といい「僕だけかな…ちょっとかわいく感じてきている部分もあるんですよ。佐久間という人間も、いろいろと抱えているものがあるんですけど、これって人間っぽいよなというか。ダメなところはあるけど、これもこれで人間やなっていう“かわいらしさ”もあるのかなと思っています」と話した。
また、畑がプロフィール帳を配っているという話から、その中に『自分が小悪魔だと思うところ』という欄があることに話が及ぶと、藤井は「WEST.で活動している中で、“天然”と言われることが多いんですよ。…かわいいですよね！小悪魔やなと思いますね」と自画自賛。「天然ってめちゃくちゃかわいいなと思います！」とぶっちゃけ、会場を笑わせていた。
イベントには畑芽育、志田未来、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明も登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
また、畑がプロフィール帳を配っているという話から、その中に『自分が小悪魔だと思うところ』という欄があることに話が及ぶと、藤井は「WEST.で活動している中で、“天然”と言われることが多いんですよ。…かわいいですよね！小悪魔やなと思いますね」と自画自賛。「天然ってめちゃくちゃかわいいなと思います！」とぶっちゃけ、会場を笑わせていた。
イベントには畑芽育、志田未来、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明も登場した。