東日本大震災でずれ動いた日本海溝付近の浅い断層面で、津波の引き金となる「ひずみ」が蓄積を始めていないことが、海洋研究開発機構などの調査で分かった。

当時の津波は、震源よりも浅い断層面が強く固着し、蓄積したひずみが解放されたことで起きたとも考えられてきたが、より地下深くの断層面のひずみが作用した可能性が出てきた。

日本海溝付近では、海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込んでいる。２０１１年に発生したマグニチュード（Ｍ）９・０の巨大地震は、三陸沖の海底地下深くにあるプレート境界の断層面（地下２４キロ・メートル）に蓄積したひずみの解放で発生した。

一方、津波は、より浅い日本海溝付近の断層面に蓄積したひずみが地震で解放され、海底が押し上げられたことで起きたと考えられてきた。研究者の一部は、浅い断層面が固着し、時間の経過でひずみの蓄積も始まると予想した。

これを確かめようと、同機構のチームは１２年と２４年、地球深部探査船「ちきゅう」からドリルをおろし、海溝付近の海底地下９５０メートルまで掘削。浅い断層面の岩石の状態を調べ、外から加わる力の向きや量を調べた。だが同機構によると、ひずみの蓄積を示す岩石の圧縮は確認されなかった。

同機構が震災直後に行った調査では、陸側プレートが５０メートル以上にわたってずれ動いた形跡が確認された。この「すべり」の原因は、より深い断層面に蓄積したひずみ解放のエネルギーだった可能性もあり、同機構の小平秀一理事は「さらに調査し、巨大津波の発生原因を解明したい」と話す。

東北大の日野亮太教授（海底地震学）の話「より震源に近い地下深くの断層面の破壊で海溝付近を押し出す力が加わり、陸側プレートがすべった可能性もある。長期的な観測が必要だ」