榊原郁恵、道で怪しげな団体に勧誘される 身バレせず「何かオーラを感じますと言われて（笑）」
タレントの榊原郁恵が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート 毎週日曜 後10：15〜 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
榊原は本作で、突然亡くなった未央の母を演じる。役柄にちなみ、人に見せている顔と違う一面があるかという質問では、榊原が「そりゃあ（笑）」とにやり。「外に普通に買い物行くとき、いつもテレビに出るような感じで明るくヘラヘラしてたら、ちょっとおかしい人かなって思われちゃうじゃないですか。そういう時はにこりともせず、静かに歩いていたりします」と明かす。
「でも」と続け、「そういう時に限って気づかれたりとか（笑）。逆に綺麗にメイクしてたりして、ちょっと仕事モードになってる時はあまり気づかれない。どういうこと？と思う（笑）」とツッコミを入れた。
さらに「時には、全然芸能人と気づかれずに呼び止められて、『何かここにオーラを感じるんですけれど、そんなこと言われたことありませんか？』と声をかけられたりすることもあって」と告白し、「興味があったら」と名刺を渡されたことがあったそうで「私は何のオーラを放っているんだ（笑）」と苦笑い。共演者たちからは「変な勧誘じゃないですか？」と心配されていた。
イベントには畑芽育、志田未来、藤井流星（WEST.）、岡田義徳、栗山千明も登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
「でも」と続け、「そういう時に限って気づかれたりとか（笑）。逆に綺麗にメイクしてたりして、ちょっと仕事モードになってる時はあまり気づかれない。どういうこと？と思う（笑）」とツッコミを入れた。
さらに「時には、全然芸能人と気づかれずに呼び止められて、『何かここにオーラを感じるんですけれど、そんなこと言われたことありませんか？』と声をかけられたりすることもあって」と告白し、「興味があったら」と名刺を渡されたことがあったそうで「私は何のオーラを放っているんだ（笑）」と苦笑い。共演者たちからは「変な勧誘じゃないですか？」と心配されていた。
イベントには畑芽育、志田未来、藤井流星（WEST.）、岡田義徳、栗山千明も登場した。