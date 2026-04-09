インターネット上で映画作品を文字で説明する「ネタバレ記事」は許されるのか。

こんな点が争われた異例の刑事裁判が東京地裁で開かれている。著作権法違反に問われた被告側は「文字だけでは映画の本質は伝わらない」と無罪を主張し、検察側と真っ向から対立。映画業界が「作品への『ただ乗り』だ」と危機感を強めるなか、１６日に言い渡される判決に注目が集まる。（貞広慎太朗）

法廷におなじみテーマ曲

昨年１０月、東京地裁の法廷に、重厚な低音で恐怖感をあおるおなじみのテーマ曲が響いた。２０２３年１１月に日本公開された映画「ゴジラ−１．０（マイナスワン）」の一場面だ。左右の壁に設置された大型モニターには、東京の街をなぎ倒す巨大怪獣と逃げ惑う人々の姿が映し出され、身を乗り出すように見入る傍聴人もいた。

問題の記事は「ネタバレ解説・考察まとめ」と題し、ゴジラの登場人物や情景、場面展開を文章で説明。約３８００字の分量を費やし、終戦直後の日本に現れたゴジラに立ち向かう人々の姿を章立てで冒頭から結末まで記し、「熱線と爆風によって無数の瓦礫（がれき）ごと吹き飛ばされてしまう」などと描写した。

起訴状などによると、同法違反で起訴されたサイト運営会社代表の被告（３９）は２３年、ライター（同法違反で有罪確定）と共謀し、公開直後のゴジラ映画を「翻案」した記事を自身が運営するサイトに投稿し、作品の著作権を侵害したなどとされる。

裁判の主な争点は、記事が映画の翻案にあたるかどうか。翻案とは既存の著作物に依拠して別の著作物を創作する行為を指し、著作権者の許諾なしでは認められない。最高裁判例は「著作物の本質的な特徴を直接感じることができる行為」との解釈を示しており、記事から映画の「本質的な特徴」を体感できると判断されれば違法となる。

弁護側は、映像や音楽が示す迫力や臨場感、俳優の鬼気迫る演技こそ本質だと訴えて法廷での「上映」を求め、裁判所が認めた。弁護人の服部啓一郎弁護士は「映像を見れば映画は文字だけでは再現できず、翻案に該当しないとわかるはずだ」と話す。

「削り過ぎに注意」

検察側は、映像がなくても映画の内容を最初から最後まで詳しく書けば本質的な特徴を感じられるとし、記事は翻案にあたると主張している。

冒頭陳述や論告で検察側は、被告が１５年にサイトの運営を始め、ライターが映画やアニメなどのあらすじやネタバレの記事を作成していたと指摘。サイトには多数の記事が掲載され、広告収入は２２年に約２４００万円、２３年に約３６００万円に上ったと言及した。

さらに被告がライター側に「書き込み過ぎると著作権の問題に対応できなくなる」と注意しつつ、「粗くしすぎるとウィキペディアとの差異がなくなる」「内容の削り過ぎにはご注意」と伝えていたとも指摘した。

検察幹部は「記事から映画を想起することは容易で、被告が違法性を認識しながら広告収入のために投稿を続けたことは明らかだ」と強調する。被告は読売新聞の取材に対し、「日本のエンタメを紹介する価値のある事業として続けてきた。違法とは思っていない」と語った。

検察側は今年２月の論告で懲役１年６月、罰金１００万円を求刑した。弁護側は３月の最終弁論で、作品が米アカデミー賞の視覚効果賞を受賞したことに触れ、「記事で傑作怪獣映画を全く味わったことにはならない」と無罪を訴え、結審した。問題の記事はサイトから削除されている。

ファスト映画 有罪判決

映画を紹介する記事はネット上にあふれ、作品内容に触れて感想を添えたＳＮＳの口コミが映画のヒットを支えるケースもある。ただ、作品の全体像や結末が明かされれば観客動員に影響が出かねず、業界は他人の著作物への「ただ乗り」に厳しい姿勢で臨む。

司法も厳格な判断を示す。２０２１〜２２年には、映画を１０分程度に短く編集した「ファスト映画」で収益を得ていた投稿者に有罪判決を言い渡した。

映画などの著作権侵害の対策に取り組む「コンテンツ海外流通促進機構」（ＣＯＤＡ）の担当者は、「今回問題となった記事はファスト映画の文字版で、放置すれば映画館に足を運ぶ人が減る恐れがある」と懸念を隠さない。