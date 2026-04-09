畑芽育、志田未来のテンション爆上げ“推しトーク”に「それがかわいくて！」 FRUITS ZIPPERの大ファン
俳優の畑芽育、志田未来が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート 毎週日曜 後10：15〜 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
ドラマ初共演の2人。畑は、共演しての志田の印象について「ものすごく集中力が高い方。でも、現場では気さくに話してくださって、推しの話をしているときは無邪気な姿も見ることができました」と畑。志田はFRUITS ZIPPERの大ファンを公言しているが、そんな志田について畑は「推しの話をするときはテンションが爆上げなんですよ！それがかわいくて（笑）！」と声を弾ませる。
志田は恥ずかしがりながらも「芽育ちゃんが聞き上手で、『いいですね！』とか『最高ですね！』『かわいいですね！』と何でも言ってくれるので、話したくなっちゃうんです（笑）。誰に対してもフラットに分け隔てなく、自然体でいてくださるので、すごく現場が楽しいです」とにっこり。また、畑に対して「どの現場でもどしっと構えてくれているので、今日も芽育ちゃんについていけば大丈夫かなっていう気持ちで安心感があります」と信頼を寄せた。
そんな言葉に畑は恐縮しながら、「私も志田さんの背中は、頼りがいのある大きな背中に見えています。逆に私が志田さんの進む方向についていこうと思っています」とリスペクトを明かした。
本作を経て2人の距離も縮まったそう。畑がおすすめしたエステで志田とばったり会ったこともあったといい「受付のお姉さまに『4月からのドラマ見ます！』と言われて（笑）。2人がそろっちゃったから番宣みたいになっちゃって。告知もバッチリしてきました」と明かしていた。
【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
志田は恥ずかしがりながらも「芽育ちゃんが聞き上手で、『いいですね！』とか『最高ですね！』『かわいいですね！』と何でも言ってくれるので、話したくなっちゃうんです（笑）。誰に対してもフラットに分け隔てなく、自然体でいてくださるので、すごく現場が楽しいです」とにっこり。また、畑に対して「どの現場でもどしっと構えてくれているので、今日も芽育ちゃんについていけば大丈夫かなっていう気持ちで安心感があります」と信頼を寄せた。
そんな言葉に畑は恐縮しながら、「私も志田さんの背中は、頼りがいのある大きな背中に見えています。逆に私が志田さんの進む方向についていこうと思っています」とリスペクトを明かした。
本作を経て2人の距離も縮まったそう。畑がおすすめしたエステで志田とばったり会ったこともあったといい「受付のお姉さまに『4月からのドラマ見ます！』と言われて（笑）。2人がそろっちゃったから番宣みたいになっちゃって。告知もバッチリしてきました」と明かしていた。