◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

マツダの魔物を巨人・泉口友汰内野手（２６）が一刀両断だ。広島に１点ビハインドで迎えた９回無死二塁、起死回生の逆転２ラン。昨年から続いていた鬼門での連敗を５で止めた。７回３安打１失点（自責０）とほぼ完璧だった田中将大投手（３７）に、土壇場で報いるアーチとなった。また、５日に支配下登録された平山功太内野手（２２）が「１番・右翼」で１軍初昇格即スタメン。４の０で２三振も、イキのいいフルスイングで第一歩を踏み出した。

逆風をものともしなかった。泉口が右翼ポール際に放った大飛球の行方は、三塁側に集ったＧ党の大歓声が教えてくれた。「切れるかなと思ったんですけど、何とか残ってくれて良かったです」。０―１の９回無死二塁で、決勝の逆転３号２ラン。「マーさんが完璧な投球をしていたので、絶対に負けをつけるわけにはいかない」と守備のミスで献上した１点が重くのしかかる展開を、ひと振りで塗り替えた。

ドラマの行方は紙一重だった。９回先頭のキャベッジが二塁打で出塁。３番打者はバントの構えを見せた。タイムがかかり、川相三塁コーチャーの耳打ちを受けて仕切り直した。「僕のサインミスです」とバットを縦に持ち替え、中崎の初球の内角１４３キロ直球を完璧に捉えた。チームにとって鬼門のマツダも、昨季打率３割３分３厘。試合前に選手サロンに置いてあった、クリーム味のもみじ饅頭（まんじゅう）をつまんでパワーを充電し、劇弾をたたき込んだ。

１１試合目でリーグトップタイの３発。パワーアップの一因となった“秘密特訓”がある。昨オフは岡本と定期的に東京Ｄへ。投手の球速や変化量を再現する映像付きの打撃マシン「トラジェクトアーク」をスキーンズ（パイレーツ）らメジャーの超一流投手に設定し、１６０キロ超の直球を打ち込んだ。「いかついボールでした」とメジャー挑戦直前の師匠と競い合うようにフルスイングした。

そんなストイックな日々を支えるオフがある。開幕前は韓国ドラマ「涙の女王」にどハマリ。ネットフリックスで全１６話を一気見し「ひとりで号泣していました」と難病や離婚危機を乗り越える夫婦のラブストーリーに心を打たれた。「めちゃめちゃ真面目だと思われるんですけど、オンとオフを分けるタイプです」とグラウンドでは喜怒哀楽を封印し、冷静なプレーで内野の要となっている。

ドラマチックな一撃でチームは鬼門を突破し、貯金１。初回に左前打、６回に中前打で今季２度目の猛打賞と止まらない３番打者は「後ろにボビー（ダルベック）もいますし、僕は次につなぐことだけを意識しています。９回も情けないエラーをしてしまったので、勝ってかぶとの緒を締めたい」。２年ぶりのＶ奪回の日まで、ポーカーフェースは崩さない。（内田 拓希）