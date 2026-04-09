中日の根尾昂投手（２５）が、待望のプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板。最後は大阪桐蔭の後輩・松尾をフルカウントから、１３６キロのスライダーで空振り三振に封じた。直後の延長１１回にチームが２点を勝ち越し、白星が舞い込んだ。プロ８年目で、２２年シーズン途中に投手転向してから５年目。「みんなが（白星を）つけてくれて、最高な気分。支えてくださった方に感謝したい」と頬を緩めた。記念球は、一番感謝を伝えたい両親に贈る。

「自分が納得するまで練習する」。野球に取り組む根尾の姿勢に、周囲は口をそろえる。投手登録になって初めてキャンプを迎えた２３年は、１軍で２登板のみ。制球に苦しんだ時は、投球フォームや握り方を試行錯誤しながら、ひたすらネットに向かってボールを投げ続けた。その様子を見ていた浅尾投手コーチは「５００球とかいってたんじゃないのかな…」と懐古した。

野手として入団した１年目は、寮長に「室内練習場の鍵を貸してください」と頼み、誰もいない夜中にバットを振り込んでいた。壁にぶつかった時こそ、自分と向き合い続ける根性と、貪欲さが、うれしい初勝利を呼び寄せた。

二刀流に、先発―。プロで生き抜く道を試行錯誤してきた。中継ぎでやっていく決意をした瞬間があった。先発調整をしていた２２〜２３年は、ブルペン後に“あえて”打撃練習を行った。「先発は投げながら、打席に入るので」。実戦を想定した根尾らしい練習だった。だが、その“ルーチン”を２５年からやめた。投球に専念し、中継ぎでやっていく覚悟を決めた。

好投が呼び込んだ勝利で、チームの連敗は３で止まった。井上監督は「あいつ（根尾）は今年“持ってる”と思うから、自信にしてほしいね。こういうゲームをとれたのは大きい」と、１勝の喜びをかみしめた。

大阪桐蔭では、チームの甲子園春夏連覇に貢献した４球団競合右腕。「結果がすべて。１年を通して、１軍で投げられるように」。背水の８年目、強い思いを胸に、根尾が再び輝きを取り戻す。（森下 知玲）

◆根尾 昂（ねお・あきら）２０００年４月１９日、岐阜・飛弾市生まれ。２５歳。大阪桐蔭では野手兼任ながら１７、１８年のセンバツ胴上げ投手に。１８年夏は主に遊撃手として３本塁打を放って春夏連覇に貢献。４球団競合の末、１８年ドラフト１位で中日入団。３年間は遊撃を中心とした内野手で、２２年に外野手登録。同年５月２１日の広島戦（マツダ）でプロ初登板し、６月２１日に投手登録。１７７センチ、８５キロ。右投左打。

◆１８年春夏に全国制覇した大阪桐蔭「最強世代」 中日・根尾とともにロッテ・藤原、巨人・横川、元日本ハム・柿木を中心に甲子園に４度出場。プロ入り後は１９年に藤原が球団の高卒新人で５４年ぶりの開幕スタメンでプロ初安打。２３年に横川が５年目、通算８登板目でプロ初勝利を挙げた。柿木は２４年オフに日本ハムを戦力外となり、現役引退した。