◆パ・リーグ オリックス９―１ロッテ（８日・京セラドーム大阪）

オリックス・西川龍馬外野手（３１）は、試合前から予告していた。「初球、チェンジアップを狙う」。ベンチ裏でイメージし、ジャクソンと対戦。初回に有言実行した。無死一、三塁で左中間へ先制決勝の２点二塁打。今季の初球攻撃は４打数３安打で「あれで満足していました…」とおどけた。

３月に侍ジャパンと強化試合があった。食い入るように見つめたのは、大谷（ドジャース）の打撃。スマホにも動画を落とし込み、変化することを決めた。ポイントは左手の使い方。昨年までより高く上げ、オープン戦から体に覚え込ませた。タイミングの取り方、コンタクト率の向上。天才が同じ９４年生まれの二刀流に学び、打率３割５分７厘のハイパフォーマンスだ。

ジャクソンは２５年までＤｅＮＡに在籍。昨季は左打者への被打率が２割５分９厘（右は２割１分６厘）だった。左７人が並んだ打線は今季最多の９得点。２安打を放った渡部は初先発で、控え捕手の福永を除けば１軍登録メンバーの全員が「スタメン」を経験した。

リーグで唯一、開幕から野手の登録抹消もなし。岸田監督にも「若い選手も力をつけている。競争していく中で、みんないい刺激になっていると思います」と手応えアリだ。２カードぶりの勝ち越しで貯金１。オリの戦いが安定してきた。（長田 亨）