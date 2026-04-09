女優の畑芽育、志田未来が８日、都内で行われた１２日スタートのテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）の制作発表会見に、ＷＥＳＴ．の藤井流星らと登壇した。

とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。畑と志田は、同じ事務所に所属する先輩・後輩でラジオ番組で共演したことはあるが、芝居では初共演。畑は「志田さんの背中がすごく大きい。（撮影以外では）推しの話をされている時は、無邪気でフレンドリーなんです。大のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲファンでいらっしゃって、テンション爆上げで話している姿がかわいくて」と先輩の意外な一面を明かした。

志田は、照れ笑いしながら「芽育ちゃんが聞き上手で何でも『最高ですね、いいですね』と言ってくれるので、話したくなっちゃうんです。フラットで自然体でいてくださるので楽しいですし、どの現場でもどしっと構えていらっしゃる」と頼もしげに語った。

畑は本作が地上波ＧＰ帯連ドラ初主演で「初主演がこの作品でよかった。ユメは人を怒らせる、イラっとさせる天才で、生きるのが下手なところがある。その不器用さが人間らしい。こういう役柄は演じたことがなかったので、新境地を見せることができると思う」と手応えをのぞかせていた。