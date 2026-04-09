ＷＥＳＴ．の藤井流星が８日、都内で行われた１２日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）の制作発表会見にダブル主演の畑芽育、志田未来らと登壇した。

とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。藤井は、ユメ（畑）の会社の先輩で、恋人の佐久間健司を演じる。

演じる佐久間について藤井は「秘密を抱えている。それが何かは見てもらってのお楽しみ」とニヤリ。“２周回って結局は何も考えない人”という役柄で、「僕も、２周回って何も考えてないかもしれません（笑）。佐久間は、だめなところもあるけど、愛すべき人間らしさのある役だなと思っています」と話した。

会見では、自身がどうしても許せないことについてトーク。藤井は「毎日パジャマを替えないことは許せない」とフリップを手に、「寝ている間に雑菌が繁殖しているので、雑菌の中で寝るようなもんなんです。グループのメンバーも（毎日パジャマを替えない人が）多くて。僕はツアーとかになったら、キャリーケースがパンパンなんです」と大量のパジャマを持参していることを明かした。