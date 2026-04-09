中京大中京（愛知）で２４年夏の甲子園に出場し、今春に同校を卒業した宮内渉吾投手（１８）が米球界に挑戦することが８日、分かった。マネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡ ＳＰＯＲＴＳ」によれば、第一希望はメジャー球団でのプレーだが、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）の所属大学でのプレーも選択肢に入れているという。

宮内は身長１９５センチの長身右腕で、２３年６月には花巻東（岩手）との練習試合では佐々木麟太郎（現スタンフォード大）と対戦。空振り三振を奪い、“スーパー１年生”として注目を集めた逸材だ。甲子園では２４年夏に２年生ながらベンチ入りし、２回戦の神村学園（鹿児島）戦で初登板。同大会で４強入りした打線を相手に１４０キロ台後半の直球で勝負を挑み、聖地を沸かせた。現在はトレーニングの成果もあって最速は１５０キロに到達。異国での挑戦へ向けて順調に準備を進めている。

アマ球界では、２５年１月に桐朋（東京）の投打二刀流・森井翔太郎内野手（１９）がアスレチックスとマイナー契約。同１２月には、大学日本代表にも選ばれた仙台大の最速１５９キロ右腕・佐藤幻瑛投手（２１）が、ペンシルベニア州立大に編入した。米球界でのプレーを目指す球児は年々増えており、甲子園経験者でもある宮内の挑戦に注目が集まりそうだ。

◆宮内 渉吾（みやうち・しょうご）２００７年１１月５日、愛知・清洲市生まれ。１８歳。７歳から野球を始め、春日少年野球クラブ、清須市立春日中の軟式野球部を経て、中京大中京では２年夏に甲子園に出場。１９５センチ、９４キロ。右投右打。

◆近年に米球界へ挑戦した主な球児

▽２３年２月 常総学院（茨城）の最速１５４キロ右腕、バルザー・ブライアン投手（２１）がパドレスとマイナー契約。

▽２５年９月 高校日本代表と壮行試合を行った沖縄県高校選抜に選ばれたエナジックスポーツのイーマン琉海内野手（１８）が、卒業後の進路について「アメリカの大学で野球をすると決めた」と説明。

▽２５年１２月 誉（愛知）の身長１９４センチ右腕モレチ・アレシャンドレ投手（１８）が、フィリーズとマイナー契約。ブラジル人の父と日系ブラジル人の母を持ち、１９４センチの長身から投げ込む最速１４７キロの直球が武器。