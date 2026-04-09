WEST．藤井流星（32）が8日、都内で、12日開始のテレビ朝日系ドラマ「エラー」（ABCテレビ制作、日曜午後10時15分）の制作発表会見に登壇した。

畑芽育（23）と志田未来（32）のダブル主演で、出会うはずのない2人が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。藤井は畑演じる中田ユメの先輩で恋人、佐久間健司役で出演する。「恋人で、ちょっと秘密を抱えてる。人間らしさはあると思います。あんまり言えないんですが、その隠し持ってることを楽しみに待っといてほしい」と話した。

人の過ちをどこまで許せるかというのも見どころ。会見では、自分が許せないことを発表して共感数で競うゲームを行った。藤井は「毎日パジャマを替えないのが許せないです。友達とか2〜3日、同じやつ着る人いるんです、それが許せない。意外とグループのメンバーでも多くて」と訴えた。

寝間着が泊数分必要なため、ライブツアー遠征ではキャリーケースがパンパンになるという。岡田義徳（49）が「洗うのは2日に1回くらい。きれいな状態で着てるわけだから」と言うと、「きったないですよ」と一蹴。「寝てる間って汗めっちゃかいてるんですよ。雑菌の中で寝てるようなもん」と力説した。榊原郁恵（66）から「洗うのも大変よ」と言われても引かなかった。共感を示したのは志田で「ちょっと汗かいたら夜中に目覚めて、それで着替えたりもします」と同意した。

また会見では、畑が撮影現場で配った「プロフィル帳」の話題でも盛り上がった。プロフ帳には「自分の天才だと思うところ」を書き込む欄があった。天才的な面を問われると、藤井は「僕、WEST．というグループをやってまして…」と挙手。「『天然』と言われることが多いんですよ。かわいいですよね？ かわいいな、小悪魔やなと思って。天然って、めちゃくちゃかわいいなって思います」と自賛した。