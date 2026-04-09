女優の麻生久美子（47）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。若手俳優とLINEで連絡を取り合った際に驚いたことを語った。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。

登録者数は「536人」という麻生。街頭インタビューのVTRで「機内モードにして連絡を絶つ」という女性の意見に共感したとし、「ちょっと前に、若い俳優さんにLINEを送ったら全然返ってこなくて…」と、予想を上回る返信の遅さに困惑したことを告白。

その若手俳優からは「2、3日くらい経っても、必ず返すので待っててください」と伝えられていたという。麻生は「結構皆さん、そういう方多いみたい。（LINEを）開かない。未読が何百件とかある」と、若者のリアルなLINE事情に触れ、スタジオは驚きに包まれた、スタジオは驚きに包まれた。

また、その若手俳優からは「それ、割と普通ですよ」と言われたとし「ビックリした」と振り返った麻生。これにMCの上田晋也は「ひょっとしたら嫌われてるのかもしれないですけど…」とイジって笑いを誘った。