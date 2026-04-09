NY株式8日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　47730.70（+1146.24　+2.46%）
ナスダック　　　22555.00（+537.15　+2.44%）
CME日経平均先物　56710（大証終比：+280　+0.49%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10608.88（+260.09　+2.51%）
独DAX　 24080.63（+1159.04　+5.06%）
仏CAC40　 8263.87（+355.13　+4.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.790（+0.002）
10年債　 　4.287（-0.006）
30年債　 　4.885（+0.014）
期待インフレ率　 　2.346（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.944（-0.140）
英　国　　4.711（-0.193）
カナダ　　3.446（-0.035）
豪　州　　4.857（-0.128）
日　本　　2.359（-0.045）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.76（-17.19　-15.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4729.80（+45.10　+0.96%）

ビットコイン（ドル）
71152.44（+1842.54　+2.66%）
（円建・参考値）
1129万7584円（+292559　+2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ