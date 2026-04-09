ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１４６ドル高 シカゴ日経平均先物は５万６７１０円
NY株式8日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 47730.70（+1146.24 +2.46%）
ナスダック 22555.00（+537.15 +2.44%）
CME日経平均先物 56710（大証終比：+280 +0.49%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.790（+0.002）
10年債 4.287（-0.006）
30年債 4.885（+0.014）
期待インフレ率 2.346（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.446（-0.035）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.76（-17.19 -15.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4729.80（+45.10 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
71152.44（+1842.54 +2.66%）
（円建・参考値）
1129万7584円（+292559 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47730.70（+1146.24 +2.46%）
ナスダック 22555.00（+537.15 +2.44%）
CME日経平均先物 56710（大証終比：+280 +0.49%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.790（+0.002）
10年債 4.287（-0.006）
30年債 4.885（+0.014）
期待インフレ率 2.346（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.446（-0.035）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.76（-17.19 -15.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4729.80（+45.10 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
71152.44（+1842.54 +2.66%）
（円建・参考値）
1129万7584円（+292559 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ