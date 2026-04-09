◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては中7日で今季2度目の先発を務めた。また、同戦にはブルージェイズの岡本和真内野手（29）が「5番・三塁」で先発出場した。

大谷は初回先頭のスプリンガーに左前打を打たれ、1死後にゲレロにも左前打された。サンチェスを三飛に打ち取った後、2死一、二塁で岡本と日米通じて初対戦を迎えた。

スライダーを3球続け、見逃し、ファウル、ボールとなり、カウント1ボール2ストライクと追い込んだ4球目。外角低めの今季最速100.1マイル（約161キロ）で岡本を空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

今季初登板となった3月31日（日本時間4月1日)のインディアンス戦では6回1安打無失点の快投で今季初勝利を挙げた。87球中、21球投じたカーブがさえ、直球の最速は99.2マイル（約159.6キロ）を計測した。昨季はノーワインドアップ時に投手板の真ん中を踏んで投げていたが、今季は一塁側から投じるなど、進化を続けている。

ロジャーズ・センターでの登板は昨年11月1日（同2日）のワールドシリーズ第7戦以来。その時は3回1死一、三塁から4番ビシェットに初球のスライダーをバックスクリーンに運ばれ、2回1/3を5安打3失点で降板したが、初回をしっかりと立ち上がった。