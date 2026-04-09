◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、１回表先頭の１打席目は四球で、１回裏のマウンドに上がった。

ブルージェイズの先発は、昨季までパドレスに在籍し、過去２本塁打を放つなど、２２打数８安打の打率３割６分４厘と得意にしていた右腕のシース。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は四球で、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となって、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に１打席目で並んだ。

両軍無得点の１回裏先頭のスプリンガーにはいきなり左前安打。初球でスミスがボール判定にチャレンジしたが失敗となる珍しいシーンもあった。続くバーショを二ゴロに打ち取り、１死一塁で迎えたゲレロには左前安打を浴びた。サンチェスは三邪飛に打ち取り、２死一、二塁で岡本を迎えたが、１００・１マイル（約１６１・１キロ）の直球で空振り三振に抑えて無失点で切り抜けた。

投手としては、今季初登板だった前回登板の３月３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では６回１安打無失点の快投を見せて、勝利投手。試合前の時点で、昨季途中から自己最長となる２２回３分の２連続で無失点も続いていた。カナダ・トロントのロジャーズセンターでは昨年１１月１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦で３回途中３失点で降板して以来の登板。リベンジのマウンドでもある。