◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４３試合連続出塁をマークして、日本人記録に並んだ。初回先頭の１打席目に四球を選んだ。

昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４３」にまで到達。イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に追いついた。メジャー記録は１９４９年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「８４」でまだ追いつくまでは「４１」が残っている。

調子は上向きだ。開幕からの６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘だったが、その後の前日５日（同８日）までの５試合はすべての試合で安打をマークし、５戦３発。連続試合出塁の記録を伸ばし続けてきた。

長打力が持ち味の大谷だが、決して調子が上向かない試合や、厳しい攻めにあった試合もあったが、冷静に四球を選ぶなどして毎試合出塁を続けてきた。ロバーツ監督も「重要だ。相手投手は翔平に対してとても慎重に攻めてくる。だから安打でも四球でも出塁することが重要。ＭＬＢで４０試合も連続で出塁することは簡単なことではない、とても価値のあることだ」と分析。バンスコヨック打撃コーチも「いい状態にある。ストライクが来ないときに四球を選べるのは、いいことで、大きな武器だ」と太鼓判を押していた。

３月３１日（同４月１日）には投手としても自己最長を更新する「２２回３分の２」連続無失点の記録を樹立。投手でも自己記録に挑戦している一戦だ。

◆日本人メジャーリーガーの連続試合出塁記録

１ イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

１ 大谷翔平（ドジャース）４３ ２０２５年〜現在

３ イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年

※メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（１９４９年）の８４試合