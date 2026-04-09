ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２００ドル高 ナスダックも２．７％の大幅高
NY株式8日（NY時間14:40）（日本時間03:40）
ダウ平均 47785.33（+1200.87 +2.58%）
ナスダック 22608.30（+590.45 +2.68%）
CME日経平均先物 56930（大証終比：+500 +0.88%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.788（0.000）
10年債 4.291（-0.002）
30年債 4.887（+0.016）
期待インフレ率 2.345（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.446（-0.035）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.73（-18.22 -16.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4749.60（+64.90 +1.39%）
ビットコイン（ドル）
71484.19（+2174.29 +3.14%）
（円建・参考値）
1134万0252円（+344929 +3.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47785.33（+1200.87 +2.58%）
ナスダック 22608.30（+590.45 +2.68%）
CME日経平均先物 56930（大証終比：+500 +0.88%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.788（0.000）
10年債 4.291（-0.002）
30年債 4.887（+0.016）
期待インフレ率 2.345（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.446（-0.035）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.73（-18.22 -16.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4749.60（+64.90 +1.39%）
ビットコイン（ドル）
71484.19（+2174.29 +3.14%）
（円建・参考値）
1134万0252円（+344929 +3.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ