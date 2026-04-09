NY株式8日（NY時間14:40）（日本時間03:40）
ダウ平均　　　47785.33（+1200.87　+2.58%）
ナスダック　　　22608.30（+590.45　+2.68%）
CME日経平均先物　56930（大証終比：+500　+0.88%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10608.88（+260.09　+2.51%）
独DAX　 24080.63（+1159.04　+5.06%）
仏CAC40　 8263.87（+355.13　+4.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.788（0.000）
10年債　 　4.291（-0.002）
30年債　 　4.887（+0.016）
期待インフレ率　 　2.345（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.944（-0.140）
英　国　　4.711（-0.193）
カナダ　　3.446（-0.035）
豪　州　　4.857（-0.128）
日　本　　2.359（-0.045）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.73（-18.22　-16.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4749.60（+64.90　+1.39%）

ビットコイン（ドル）
71484.19（+2174.29　+3.14%）
（円建・参考値）
1134万0252円（+344929　+3.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ