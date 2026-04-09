渡辺直美×HANA・MAHINA、SOUL′d OUT「ウェカピポ」リメイクCM出演 Diggy-MO′も歌唱指導
渡辺直美とダンス＆ボーカルグループHANAのMAHINAが、ロッテ『クランキー』の新テレビCM『チョコサクサァァーク』篇に登場。4月14日より全国でオンエアされる。
【動画】あの「ウェカピポ」をリメイク！渡辺直美×HANA・MAHINA出演『クランキー』新テレビCM
新テレビCM『チョコサクサァァーク』篇では、平成のヒットソングSOUL'd OUT「ウェカピポ」をリメイク。「クランキー」の“サクサク感”を表現したリズム感が癖になるCMオリジナルソングを、渡辺とMAHINAが息の合った掛け合いで披露している。「チョコサクサァァーク」というフレーズは、SOUL'd OUTの元メンバー・Diggy-MO'の歌い方をオマージュしており、制作チームが本人に歌唱指導を依頼するなど、原曲へのリスペクトが詰まった仕上がりとなっている。
また、CMの舞台となる高速道路には、「ウェカピポ」のミュージックビデオに登場するDiggy-MO'風の人型ロボットも登場。テンポに合わせて腕が動き、工事車両の電光掲示板に流れるフレーズとともに、視覚的にも“サクサク食感の気持ちよさ”を表現している。
■渡辺直美×MAHINA インタビュー（一部抜粋）
――初共演ということですが、それぞれの印象をお聞かせください。
渡辺：勝手に初めて呼びますがマーちゃん（MAHINAさん）は、本当にバイブスが最高で。
初めて会ったときも「こんにちはー！」みたいな感じであいさつをしてくださって。テンションもぶち上がるし、合間でもいろんな話をしました。一緒に踊るシーンがあったのですが、踊りも間近で見ることができて、とてもテンションが上がりました。「太陽の子」みたいに明るくて、会えてうれしかったです。
MAHINAさん：ナーちゃん（渡辺）は、まず本当に優しいです。寄り添ってくれるような感じで。私が少し「大丈夫かな」って不安がっていたのですが、とても寄り添ってくださって。モニター映像を見ていたときも本当にかわいくて。まわりのみなさんも釘付けになっていたくらい、本当にかわいらしかったです。
■Diggy-MO' コメント
クランキーCM最高！ほんとこのチョコ美味しいですよね。
イニシエの楽曲をこんな形で蘇えらせてくださったこと、とってもうれしいです。
自分の歌唱スタイルを素敵な方たちに熱演していただけたこともアツイ。渡辺直美さん、MAHINAさん、イケてて、ぶちアがりました。
うしろのデッカイ安全ディギーがあまりにシュールで、完成を拝見して仰天。
関係者制作みなみなさまとの楽しいMTGなども束の間セッションでしたが、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。
当然、クランキー”サク サ ア アーク”やりながらクリエイティヴライフ謳歌します。
【動画】あの「ウェカピポ」をリメイク！渡辺直美×HANA・MAHINA出演『クランキー』新テレビCM
新テレビCM『チョコサクサァァーク』篇では、平成のヒットソングSOUL'd OUT「ウェカピポ」をリメイク。「クランキー」の“サクサク感”を表現したリズム感が癖になるCMオリジナルソングを、渡辺とMAHINAが息の合った掛け合いで披露している。「チョコサクサァァーク」というフレーズは、SOUL'd OUTの元メンバー・Diggy-MO'の歌い方をオマージュしており、制作チームが本人に歌唱指導を依頼するなど、原曲へのリスペクトが詰まった仕上がりとなっている。
■渡辺直美×MAHINA インタビュー（一部抜粋）
――初共演ということですが、それぞれの印象をお聞かせください。
渡辺：勝手に初めて呼びますがマーちゃん（MAHINAさん）は、本当にバイブスが最高で。
初めて会ったときも「こんにちはー！」みたいな感じであいさつをしてくださって。テンションもぶち上がるし、合間でもいろんな話をしました。一緒に踊るシーンがあったのですが、踊りも間近で見ることができて、とてもテンションが上がりました。「太陽の子」みたいに明るくて、会えてうれしかったです。
MAHINAさん：ナーちゃん（渡辺）は、まず本当に優しいです。寄り添ってくれるような感じで。私が少し「大丈夫かな」って不安がっていたのですが、とても寄り添ってくださって。モニター映像を見ていたときも本当にかわいくて。まわりのみなさんも釘付けになっていたくらい、本当にかわいらしかったです。
■Diggy-MO' コメント
クランキーCM最高！ほんとこのチョコ美味しいですよね。
イニシエの楽曲をこんな形で蘇えらせてくださったこと、とってもうれしいです。
自分の歌唱スタイルを素敵な方たちに熱演していただけたこともアツイ。渡辺直美さん、MAHINAさん、イケてて、ぶちアがりました。
うしろのデッカイ安全ディギーがあまりにシュールで、完成を拝見して仰天。
関係者制作みなみなさまとの楽しいMTGなども束の間セッションでしたが、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。
当然、クランキー”サク サ ア アーク”やりながらクリエイティヴライフ謳歌します。