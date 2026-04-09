29勝19敗で5位の新潟アルビレックスBBはオフ明けの8日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。次節は11日からの三重2連戦で、レギュラーシーズンでは最後となるホーム戦。主将のSG浜高康明（29）は、プレーオフ準々決勝のホーム開催権をゲットできる4位以内を目指し、最後まで諦めずに戦う決意を示した。

自分たちで立場を苦しくしてしまった。5日に下位の品川を相手に痛恨の取りこぼしで、4位の岡山とのゲーム差は2。浜高は「チームとしてあの負けは状態がよくない証拠。これをネガティブに捉えることもできるが、今はこれがプレーオフじゃなくてよかったとポジティブに捉えたい」と必死に前を向く。

残り4試合。浜高は「自分たちは勝っていくしかない。まだ（4位の）チャンスは残っている」と最後まで戦う姿勢を示す。練習前のミーティングでは映像で品川戦を反省するとともに、B1リーグの試合をピックアップして守備の強度や動き方などを参考にした。

途中からの出場が多く、武器である粘り強いディフェンスで流れを変えるのが役目。この日の5対5では控えチームの一員として主力に勝利。「セカンドメンバーがギアを上げていかないと。ゲームチェンジャーとしてゲームプランを遂行したい」と次節を見据える。

リスクを考えずに荒波に飛び込み餌をとるファーストペンギンになぞらえ「自分がファーストペンギンの役目を果たして、みんながそれに連動していければもっとディフェンスで強さを出せる」と強調する。ディフェンスを徹底し、4位以内を目指す。