J2新潟は8日、聖籠町のアルビレッジで練習を行い、12日の敵地での高知戦に向けて攻守の連係などを確認した。現在チーム最多の4得点をマークしているFWマテウス・モラエス（25）は、特別大会の後半の9試合で8ゴール以上が目標。ミスを恐れない思い切ったプレーなどもチームで徹底して得点量産を狙う。

18試合で12得点以上。今回の特別大会でモラエスが自らに課した数字だ。「“何点決める”というのが、アシストをできない理由にしたくない」と個人よりもチームを最優先するのは当然とした上で、チームトップのスコアラーとして勝ち点3を引き寄せるため「達成したい」と残り9試合で8得点以上を目指す。

ここまでの4得点のうち、相手のミス絡みだった第7節の富山戦の1点を除くと、いずれもクロスやサイドからのパスを2タッチ以内で決める好連係のゴールだった。得点には「イメージが共有できるような状態をつくるのが理想」と言い、現在チームが進める攻撃の連係構築にも仲間やコーチ陣と意思疎通を図って積極的に関わる。ここ2試合は無得点の現状には「勇気を持つ、ミスを恐れない姿勢が足りていない」と分析する。

昨夏にJ1残留に貢献することを期待されて加入。目的は達成できなかったが、ピッチ内外で成長した。ブラジル時代から守備面を課題としてきたが、特に今季は規律が求められ「守備のクオリティーは上がった」と自負する。ピッチ外でも、体のケアの重要性や相手をリスペクトする精神を学び「日本のサッカーとつながりが深まって、成長を引き出してもらっている」と感謝する。この日、初めて練習見学に訪れたブルーナ夫人は「新潟に来て、心の穏やかさが出てきた」と話し、モラエスも照れ笑いした。

チームは西A組の4位。特別大会を折り返したモラエスは「J1に戻るというゴールがある」と8月開幕のリーグ戦も見据え「目の前にある試合は、自分たちが（未来に向けて）植えられる種。いい種をいっぱい植えて、J1に戻るという花を咲かせるように」と言葉に力を込める。早期のJ1昇格を果たすため、後半戦で良い流れをつくる。（西巻 賢介）