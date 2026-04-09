矢沢永吉、東京ドーム公演の映像作品が歴代最年長で映像3部門同時1位【オリコンランキング】
矢沢永吉の東京ドーム公演を収めた最新映像作品『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』が、4月9日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得した。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
76歳7ヶ月（1949年9月14日生まれ）での映像3部門同時1位獲得は、ソロアーティストによる「映像3部門同時1位歴代最年長」記録【※】で歴代1位となった。
同記録のほか、各ランキングの歴代記録も達成。ソロアーティストによる「DVD1位歴代最年長記録」「BD1位歴代最年長記録」「ミュージックDVD・BD1位歴代最年長記録」においても、歴代1位となった。
初週売上は、DVD：1.6万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：1.4万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも合計3.0万枚を記録し、2021年5月17日付『3 BODY’S NIGHT』以来4年11ヶ月ぶり、自身通算2作目の映像3部門同時1位獲得となった。
本作には、日本人アーティストとして東京ドーム単独公演の最年長記録を樹立し、2日間で約11万人を動員した2025年11月8日の東京ドーム公演の模様を収録。「さまよい」や「SOMEBODY’S NIGHT」をはじめ、2025年7月期放送のドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）の主題歌「真実」を披露するなど、新旧の楽曲を織り交ぜたライブとなっている。
【※】ソロアーティストによる「映像3部門同時1位歴代最年長」記録TOP3※2026年4月13日付現在／1位：矢沢永吉 76歳7ヶ月 『『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』（2026年4月13日付）、2位：浜田省吾 71歳9ヶ月 『ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the “JUKEBOX”』（2024年9月16日付）、3位：桑田佳祐 67歳3ヶ月 『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』（2023年5月15日付）
■矢沢永吉からコメント
大変嬉しいです。
ありがとうございます！
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
76歳7ヶ月（1949年9月14日生まれ）での映像3部門同時1位獲得は、ソロアーティストによる「映像3部門同時1位歴代最年長」記録【※】で歴代1位となった。
初週売上は、DVD：1.6万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：1.4万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも合計3.0万枚を記録し、2021年5月17日付『3 BODY’S NIGHT』以来4年11ヶ月ぶり、自身通算2作目の映像3部門同時1位獲得となった。
本作には、日本人アーティストとして東京ドーム単独公演の最年長記録を樹立し、2日間で約11万人を動員した2025年11月8日の東京ドーム公演の模様を収録。「さまよい」や「SOMEBODY’S NIGHT」をはじめ、2025年7月期放送のドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）の主題歌「真実」を披露するなど、新旧の楽曲を織り交ぜたライブとなっている。
【※】ソロアーティストによる「映像3部門同時1位歴代最年長」記録TOP3※2026年4月13日付現在／1位：矢沢永吉 76歳7ヶ月 『『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』（2026年4月13日付）、2位：浜田省吾 71歳9ヶ月 『ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the “JUKEBOX”』（2024年9月16日付）、3位：桑田佳祐 67歳3ヶ月 『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』（2023年5月15日付）
■矢沢永吉からコメント
大変嬉しいです。
ありがとうございます！
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞