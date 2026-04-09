先ほどから若干、株安・ドル高の反応が見られている。イランのカリバフ国会議長が、米国との停戦合意が破られたと主張したことが要因。ガリバフ議長は、停戦提案の３項目でこれまでに違反があったと投稿した。同氏は、元革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の司令官。



NY株式8日（NY時間14:38）（日本時間03:38）

ダウ平均 47805.41（+1220.95 +2.62%）

ナスダック 22619.91（+602.06 +2.73%）

CME日経平均先物 56935（大証終比：+505 +0.89%）



USD/JPY 158.64 EUR/USD 1.1665 GBP/USD 1.3402



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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