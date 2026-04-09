　先ほどから若干、株安・ドル高の反応が見られている。イランのカリバフ国会議長が、米国との停戦合意が破られたと主張したことが要因。ガリバフ議長は、停戦提案の３項目でこれまでに違反があったと投稿した。同氏は、元革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の司令官。

NY株式8日（NY時間14:38）（日本時間03:38）
ダウ平均　　　47805.41（+1220.95　+2.62%）
ナスダック　　　22619.91（+602.06　+2.73%）
CME日経平均先物　56935（大証終比：+505　+0.89%）

USD/JPY　158.64　EUR/USD　1.1665　GBP/USD　1.3402

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美