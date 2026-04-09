[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](カンプ・ノウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 20 ダニ・オルモ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 6 ガビ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 1 フアン・ムッソ

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 6 コケ

MF 14 マルコス・ジョレンテ

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

MF 22 アデモラ・ルックマン

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 31 エスキベル・ガメス

GK 33 Mario de Luis

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 18 マルク・プビル

MF 4 ロドリ・メンドーサ

MF 10 アレックス・バエナ

MF 11 ティアゴ・アルマダ

MF 21 オベド・バルガス

MF 34 Julio Díaz

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 23 ニコラス・ゴンサレス

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります