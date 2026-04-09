バルセロナvsA・マドリー スタメン発表
[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](カンプ・ノウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 20 ダニ・オルモ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 14 マルコス・ジョレンテ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 31 エスキベル・ガメス
GK 33 Mario de Luis
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 マルク・プビル
MF 4 ロドリ・メンドーサ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ディエゴ・シメオネ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 20 ダニ・オルモ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 14 マルコス・ジョレンテ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 31 エスキベル・ガメス
GK 33 Mario de Luis
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 マルク・プビル
MF 4 ロドリ・メンドーサ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります