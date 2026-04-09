気象台は、午前3時11分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 9日03:11時点

十勝地方では、9日夜のはじめ頃まで強風に、10日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■帯広市

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■上士幌町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■鹿追町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■新得町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■清水町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■芽室町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■中札内村

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■大樹町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■広尾町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■足寄町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



