NY株式8日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　47803.39（+1218.93　+2.62%）
ナスダック　　　22688.46（+670.61　+3.05%）
CME日経平均先物　57055（大証終比：+625　+1.10%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10608.88（+260.09　+2.51%）
独DAX　 24080.63（+1159.04　+5.06%）
仏CAC40　 8263.87（+355.13　+4.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.771（-0.017）
10年債　 　4.279（-0.014）
30年債　 　4.878（+0.007）
期待インフレ率　 　2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.944（-0.140）
英　国　　4.711（-0.193）
カナダ　　3.439（-0.042）
豪　州　　4.857（-0.128）
日　本　　2.359（-0.045）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.78（-18.17　-16.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.30（+100.60　+2.15%）

ビットコイン（ドル）
71668.94（+2359.04　+3.40%）
（円建・参考値）
1135万4510円（+373743　+3.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ