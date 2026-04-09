ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２１８ドル高 ナスダックは３％の大幅高
NY株式8日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 47803.39（+1218.93 +2.62%）
ナスダック 22688.46（+670.61 +3.05%）
CME日経平均先物 57055（大証終比：+625 +1.10%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.771（-0.017）
10年債 4.279（-0.014）
30年債 4.878（+0.007）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.439（-0.042）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.78（-18.17 -16.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.30（+100.60 +2.15%）
ビットコイン（ドル）
71668.94（+2359.04 +3.40%）
（円建・参考値）
1135万4510円（+373743 +3.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47803.39（+1218.93 +2.62%）
ナスダック 22688.46（+670.61 +3.05%）
CME日経平均先物 57055（大証終比：+625 +1.10%）
欧州株式8日終値
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.771（-0.017）
10年債 4.279（-0.014）
30年債 4.878（+0.007）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.439（-0.042）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.78（-18.17 -16.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.30（+100.60 +2.15%）
ビットコイン（ドル）
71668.94（+2359.04 +3.40%）
（円建・参考値）
1135万4510円（+373743 +3.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ