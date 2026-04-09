きょうは米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことでドル安が強まる中、ポンドドルに買戻しが強まっている。一時１．３４８５ドル付近まで上昇し、ユーロドルと同様に２００日線と１００日線の水準に一気に到達している。一方、ドル円は下落しているものの、ポンド円は逆に上昇しており、２１３円台まで一時上昇。２１日線の水準を上回る展開を見せている。



停戦合意でポンドに買戻しが強まる一方、４月の英中銀の利上げ期待は後退。停戦のニュースはエネルギー価格下落につながり、エネルギー主導のインフレへの懸念を和らげている。



短期金融市場では４月利上げの確率が１５％となっており、停戦合意前の３２％から低下した。



GBP/USD 1.3422 GBP/JPY 212.70 EUR/GBP 0.8702



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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