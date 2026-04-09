　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比620円高の5万7050円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては741.58円高。出来高は1万5700枚となっている。

　TOPIX先物期近は3822.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.20ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57050　　　　　+620　　　 15700
日経225mini 　　　　　　 57050　　　　　+615　　　256268
TOPIX先物 　　　　　　　3822.5　　　　 +34.5　　　 21755
JPX日経400先物　　　　　 34550　　　　　+325　　　　 634
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　+3　　　　1115
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース