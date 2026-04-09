日経225先物：9日2時＝620円高、5万7050円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比620円高の5万7050円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては741.58円高。出来高は1万5700枚となっている。
TOPIX先物期近は3822.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57050 +620 15700
日経225mini 57050 +615 256268
TOPIX先物 3822.5 +34.5 21755
JPX日経400先物 34550 +325 634
グロース指数先物 752 +3 1115
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3822.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57050 +620 15700
日経225mini 57050 +615 256268
TOPIX先物 3822.5 +34.5 21755
JPX日経400先物 34550 +325 634
グロース指数先物 752 +3 1115
東証REIT指数先物 売買不成立
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