ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１２５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 47837.05（+1252.59 +2.69%）
ナスダック 22651.64（+633.79 +2.88%）
CME日経平均先物 57025（大証終比：+595 +1.04%）
欧州株式8日GMT16:11
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.763（-0.025）
10年債 4.271（-0.022）
30年債 4.870（0.000）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.423（-0.058）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.66（-18.29 -16.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4783.00（+98.30 +2.10%）
ビットコイン（ドル）
71295.50（+1985.60 +2.86%）
（円建・参考値）
1129万1781円（+314479 +2.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47837.05（+1252.59 +2.69%）
ナスダック 22651.64（+633.79 +2.88%）
CME日経平均先物 57025（大証終比：+595 +1.04%）
欧州株式8日GMT16:11
英FT100 10608.88（+260.09 +2.51%）
独DAX 24080.63（+1159.04 +5.06%）
仏CAC40 8263.87（+355.13 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.763（-0.025）
10年債 4.271（-0.022）
30年債 4.870（0.000）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.944（-0.140）
英 国 4.711（-0.193）
カナダ 3.423（-0.058）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.66（-18.29 -16.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4783.00（+98.30 +2.10%）
ビットコイン（ドル）
71295.50（+1985.60 +2.86%）
（円建・参考値）
1129万1781円（+314479 +2.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ