NY株式8日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　47837.05（+1252.59　+2.69%）
ナスダック　　　22651.64（+633.79　+2.88%）
CME日経平均先物　57025（大証終比：+595　+1.04%）

欧州株式8日GMT16:11
英FT100　 10608.88（+260.09　+2.51%）
独DAX　 24080.63（+1159.04　+5.06%）
仏CAC40　 8263.87（+355.13　+4.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.763（-0.025）
10年債　 　4.271（-0.022）
30年債　 　4.870（0.000）
期待インフレ率　 　2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.944（-0.140）
英　国　　4.711（-0.193）
カナダ　　3.423（-0.058）
豪　州　　4.857（-0.128）
日　本　　2.359（-0.045）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.66（-18.29　-16.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4783.00（+98.30　+2.10%）

ビットコイン（ドル）
71295.50（+1985.60　+2.86%）
（円建・参考値）
1129万1781円（+314479　+2.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ