◇インターリーグ ドジャース4−1ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャースの大谷は初回に四球を選んで自己最長だった連続試合出塁を「42」に伸ばし、イチロー（マリナーズ）が09年に樹立した日本選手最長記録まであと1に迫った。

3回には内角低めの直球を捉えて右翼フェンス直撃の先制適時打を放ち、5戦連続安打。9回2死二塁では今季初敬遠で勝負を避けられ、連続試合マルチ安打は4で止まったが、勝利に貢献した。

5回の打席では思わぬアクシデントに見舞われた。一塁にけん制した新人捕手バレンズエラの送球後の腕が大谷の左腕に当たり、苦痛に顔をゆがめた。ただ、その後も出場を続け、デーブ・ロバーツ監督は「準備ができていなかったので、痛みより驚きの方が大きかったと思う。左腕で安心した。問題ない」と説明した。

試合前にはブルペンでペンで自身のスパイクに印をつけ、投手板に置く右足の位置などを確認しながらシャドーピッチングした。今季2度目の登板となる8日（日本時間9日午前4時7分開始）のブルージェイズ戦で岡本とのメジャー初対決を迎え、自身2連勝を目指す。（柳原 直之）