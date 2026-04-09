ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムで最愛の父親が亡くなったことを明かした。

7日（同8日）のブルージェイズ戦で「8番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、試合開始直前に急きょスタメンを外れていたロハス。球団はロハスの先発メンバー外について「家庭の事情」と発表していた。

この日、ロハスは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「ロハス家一同の深い悲しみの中で、私の父、ミゲル・ロハス“ミッキー”が、昨日4月7日の午後に突然亡くなったことを、父を知り、共に時間を過ごしてくれたすべての方々にお伝えしなければなりません」と黒色の背景に白文字で報告した。

また「これまで私や家族に連絡をくださり、愛情を示し、父がどれほど愛された存在だったかを教えてくれた皆さんに、心から感謝します」と感謝し「神が父を御もとに迎え、安らかに眠らせてくださいますように」と2ショットの写真も投稿した。

そして「お父さん、あなたは逝ってしまった。そして一番つらいのは、さよならを言うことができなかったことだ」と最期を看取ることができなかったことも明かした。