◇セ・リーグ 阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日 甲子園）

9日のヤクルト戦で、高卒4年目右腕の茨木がプロ初先発に臨む。開幕から4カード連続勝ち越しがかかる重要な一戦。「初先発だけど、才木さんに負けないように頑張る。マウンドでの強気の姿勢を見せたい」と7日ヤクルト戦で16奪三振の好投を見せた先輩右腕に続く決意を口にした。

昨年9月に救援で2試合に登板。今季はファーム・リーグで2試合に先発し、防御率0.96と結果を残してきた。抜てきを決めた藤川監督からも「少し会話はありました。自分のピッチングに集中するだけ」と“火の玉魂”を注入され、マウンドへ向かう。

北海道から家族も駆けつける予定。「どの球も自信を持って投げられる。凄い投手陣の中での登板だし、攻めていくだけ」と腕を振り抜く覚悟を示した。 （鈴木 光）

◇茨木 秀俊（いばらぎ・ひでとし）2004年（平16）6月8日生まれ、北海道札幌市出身の21歳。帝京長岡（新潟）では1年夏からベンチ入りし、3年夏は新潟大会準優勝で甲子園出場なし。22年ドラフト4位で阪神入り。25年9月21日ヤクルト戦で1軍デビューを果たすなど、2試合に救援登板した。1メートル83、87キロ。右投げ右打ち。