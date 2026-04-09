チェグが大幅高 アクティビストが取締役会宛てに書簡を送付＝米国株個別 チェグが大幅高 アクティビストが取締役会宛てに書簡を送付＝米国株個別

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（NY時間11:54）（日本時間00:54）

チェグ＜CHGG＞ 0.83（+0.10 +13.64%）



学習アシスタントプラットフォームのチェグ＜CHGG＞が大幅高。アクティビスト（物言う株主）のギャロウェイ・キャピタルが取締役会宛てに書簡を送付し、株価が過小評価されていると主張するとともに、資本市場とのコミュニケーション改善や投資家認知の向上を求めた。



ギャロウェイは同社の事業分割を支持しているという。



【企業概要】

主に米国で、生成AIを活用しパーソナライズされたサブスクリプション方式の学習アシスタントプラットフォームを提供する。独自のコンテンツ・データに基づき生徒のニーズを予測し、個人的な学習計画とインタラクティブな学習ツールを提供するほか、企業と協力して従業員向けの学習プログラムも提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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