◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日午前４時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ね、先発登板する。この日の試合で出塁すると、４３試合連続出塁となって、２００９年にイチロー（マリナーズ）が記録した日本人記録に並ぶ。レギュラーシーズンでは日米通じて初となる岡本和真内野手（２９）との侍ジャパン対決からも目が離せない。

大谷は前日７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦では１打席目に四球を選んで４２試合連続出塁すると、２打席目には右翼フェンス直撃の先制適時打を放った。５試合連続安打をマークしており、２試合ぶりの４号本塁打にも期待がかかる。

投手としては、今季初登板だった前回登板の３月３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では６回１安打無失点の快投を見せて、勝利投手。昨季途中から自己最長となる２２回３分の２連続で無失点も続いている。カナダ・トロントのロジャーズセンターでは昨年１１月１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦で３回途中３失点で降板して以来の登板。リベンジのマウンドでもある。

投げ合い、対戦するブルージェイズの先発はディラン・シース投手（３０）。昨季までパドレスでプレーしていた右腕だ。２４年には１４勝を挙げ、大谷は過去２本塁打。２２打数８安打の打率３割６分４厘と得意にしている。

一方でブルージェイズ打線は過去２本塁打を浴びて打率４割６分７厘と打ち込まれているスプリンガー、主砲のゲレロに警戒が必要だ。２３、２６年の侍ジャパンで同僚だった岡本とは日米通じてレギュラーシーズンでは初対戦になる。