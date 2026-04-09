【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズは９日（日本時間同日夜）にオーガスタ・ナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開幕する。２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０番からの９ホールを回って調整した。１３年連続１５度目の出場。１６年は最終日を２打差３位で臨んで７位、２１年は初制覇と５年周期で優勝争いを繰り広げてきた日本のエースが、５年ぶり２度目の栄冠に挑む。

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練習ラウンドの出だし１０番。５メートル強の下りパットを沈めた松山は小さく拳を振り、観客の拍手を浴びた。初出場の片岡尚之と２日連続で回った。１６番で後輩が恒例の水切りショット後、池にクラブを落とす珍事に爆笑する一幕もあったが、高速グリーンへのアプローチやパット時は集中力を研ぎ澄まし、濃密な３時間２０分を終えた。「去年よりはいい状態で来られている。コースがどういう状況でも対応できるようにしたい」と冷静に口にした。

風の影響を受けやすく、「神に祈るほど難しい」と命名された１１〜１３番「アーメンコーナー」は入念に確認した。昨年初日にボギーをたたいた１２番パー３はバンカーから首を３度、４度とかしげながらアプローチを反復。ショットがピンに跳ね返り、小川に落ちる不運のダブルボギーだった１３番はフェアウェー左の小川近くから球を一度出してグリーンを狙い、最難関であらゆるケースを想定した。

３月中旬から２週間は試合に出場せず、ドライバーを中心にショット練習を「すごいいい状態でやっていた」。前週のテキサスオープンは「ティーショットは（今季）出た中で一番良かったけど、セカンドやグリーン周りが追いついてこなかった」と評した。硬くて速いグリーンは難易度が数段上がるが、昨年大会で４日間のパーオン率１位のショット、１４度出場で得たピン位置や傾斜など経験が生きるパットで攻略を図る。

マスターズの予選落ちは１４年のみで、予選通過率９２・８５％。１６年は２打差３位で最終日に臨むも涙の７位、２１年は初制覇と５年周期で優勝争いに絡んだ。「５年たったので、またグリーンジャケットを着られるように頑張る」。予選Ｒはメジャー２勝のコリン・モリカワ、米ツアー５勝のラッセル・ヘンリー（ともに米国）と同組。第３日に７９の失速で２１位に終わった昨年の悪夢を払しょくし、再びオーガスタの主役となる。