ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１０１９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均 47604.31（+1019.85 +2.19%）
ナスダック 22551.11（+533.26 +2.42%）
CME日経平均先物 56770（大証終比：+340 +0.60%）
欧州株式8日GMT15:10
英FT100 10613.75（+264.96 +2.56%）
独DAX 23964.47（+1042.88 +4.55%）
仏CAC40 8263.92（+355.18 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.761（-0.027）
10年債 4.269（-0.024）
30年債 4.862（-0.008）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.939（-0.145）
英 国 4.720（-0.184）
カナダ 3.433（-0.048）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.94（-17.01 -15.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（+78.10 +1.67%）
ビットコイン（ドル）
70861.06（+1551.16 +2.24%）
（円建・参考値）
1122万5809円（+245735 +2.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47604.31（+1019.85 +2.19%）
ナスダック 22551.11（+533.26 +2.42%）
CME日経平均先物 56770（大証終比：+340 +0.60%）
欧州株式8日GMT15:10
英FT100 10613.75（+264.96 +2.56%）
独DAX 23964.47（+1042.88 +4.55%）
仏CAC40 8263.92（+355.18 +4.49%）
米国債利回り
2年債 3.761（-0.027）
10年債 4.269（-0.024）
30年債 4.862（-0.008）
期待インフレ率 2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.939（-0.145）
英 国 4.720（-0.184）
カナダ 3.433（-0.048）
豪 州 4.857（-0.128）
日 本 2.359（-0.045）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.94（-17.01 -15.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（+78.10 +1.67%）
ビットコイン（ドル）
70861.06（+1551.16 +2.24%）
（円建・参考値）
1122万5809円（+245735 +2.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ