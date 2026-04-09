NY株式8日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均　　　47604.31（+1019.85　+2.19%）
ナスダック　　　22551.11（+533.26　+2.42%）
CME日経平均先物　56770（大証終比：+340　+0.60%）

欧州株式8日GMT15:10
英FT100　 10613.75（+264.96　+2.56%）
独DAX　 23964.47（+1042.88　+4.55%）
仏CAC40　 8263.92（+355.18　+4.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.761（-0.027）
10年債　 　4.269（-0.024）
30年債　 　4.862（-0.008）
期待インフレ率　 　2.339（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.939（-0.145）
英　国　　4.720（-0.184）
カナダ　　3.433（-0.048）
豪　州　　4.857（-0.128）
日　本　　2.359（-0.045）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.94（-17.01　-15.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（+78.10　+1.67%）

ビットコイン（ドル）
70861.06（+1551.16　+2.24%）
（円建・参考値）
1122万5809円（+245735　+2.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ