◾️木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』

https://www.fujitv.co.jp/himi2_kitchen/

▼放送日時

2026年４月９日スタート 毎週（木） 22時〜22時54分

▼出演者

木南晴夏、高杉真宙

瀧本美織、佐津川愛美、月城かなと、森 優作、YU、白本彩奈、吉田萌果

安井順平、筒井真理子、中村俊介 他

▼原作

黒沢明世（『今夜、秘密のキッチンで』マガジンハウス／原案：共同テレビ）

▼脚本

阿相クミコ （TBS『未来のムスコ』（原作）/フジテレビ『マルモのおきて』（脚本）他）

嶋田うれ葉（NHK「連続テレビ小説 エール」、テレビ朝日「パパと親父のウチご飯」）

今西祐子（BS-TBS『アリスさんちの囲炉裏端』、テレビ東京『下山メシ 高崎編』他）

▼主題歌

『Present』WATWING（＋WHAX）

▼制作

フジテレビ

▼制作著作

共同テレビ