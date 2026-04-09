WATWING、ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』主題歌「Present」配信決定。本日よりTikTok＆Instagramで先行配信スタートも
WATWINGが、新曲「Present」を5月1日に配信リリースすることを発表した。
同曲は、本日より放送スタートとなる木南晴夏主演のフジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』の主題歌だ。初回放送にあわせて、本日よりTikTokおよびInstagramのミュージックスタンプにて、ドラマサイズのサビ音源が先行配信されている。
あわせてジャケット写真も解禁された。料理から立ちのぼる湯気や、それを囲む夢のような空間や時間、そしてその儚くも弾けていく一瞬が印象的に描かれたビジュアルに仕上がっているという。
◾️「Present」
2026年5月1日 リリース
Pre-add Pre-save：https://watwing.lnk.to/Present_pre
※フジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」主題歌
※TikTok・Instagramミュージックスタンプ先行配信開始
◾️木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』
https://www.fujitv.co.jp/himi2_kitchen/
▼放送日時
2026年４月９日スタート 毎週（木） 22時〜22時54分
▼出演者
木南晴夏、高杉真宙
瀧本美織、佐津川愛美、月城かなと、森 優作、YU、白本彩奈、吉田萌果
安井順平、筒井真理子、中村俊介 他
▼原作
黒沢明世（『今夜、秘密のキッチンで』マガジンハウス／原案：共同テレビ）
▼脚本
阿相クミコ （TBS『未来のムスコ』（原作）/フジテレビ『マルモのおきて』（脚本）他）
嶋田うれ葉（NHK「連続テレビ小説 エール」、テレビ朝日「パパと親父のウチご飯」）
今西祐子（BS-TBS『アリスさんちの囲炉裏端』、テレビ東京『下山メシ 高崎編』他）
▼主題歌
『Present』WATWING（＋WHAX）
▼制作
フジテレビ
▼制作著作
共同テレビ
◾️＜WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜&The Final＞
2026年4月12日（日）東京ガーデンシアター
OPEN 17:00 / START 18:00
詳細：https://official.watwing.com/live_information/detail/29346
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