【トムとジェリー まみれるFig.】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円

「落ちてきた食器にまみれるトム」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー まみれるFig.」を4月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「トムとジェリー」の世界から“どうしてこうなった？”というシチュエーションをフィギュア化したユニークなアイテム。ラインナップは「落ちてきた食器にまみれるトム」、「チーズにまみれるジェリー」、「ゼリーにまみれるタフィー」の全3種で、降参する「トム」や満足気な「ジェリー」と「タフィー」の表情など、かわいさが随所にあふれている。「タフィー」は体がゼリーから透けて見える仕様となっている。

「チーズにまみれるジェリー」

「ゼリーにまみれるタフィー」

【トムとジェリー まみれるFig.】

サイズ：本体 約55mm（トム）

材質：本体 PVC

TOM AND JERRY and all related characters and elements

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