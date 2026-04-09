ガチャ「トムとジェリー まみれるFig.」4月下旬発売降参する「トム」や満足気な「ジェリー」と「タフィー」を立体化した全3種
【トムとジェリー まみれるFig.】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円
【トムとジェリー まみれるFig.】
TOM AND JERRY and all related characters and elements
「落ちてきた食器にまみれるトム」
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー まみれるFig.」を4月下旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、「トムとジェリー」の世界から“どうしてこうなった？”というシチュエーションをフィギュア化したユニークなアイテム。ラインナップは「落ちてきた食器にまみれるトム」、「チーズにまみれるジェリー」、「ゼリーにまみれるタフィー」の全3種で、降参する「トム」や満足気な「ジェリー」と「タフィー」の表情など、かわいさが随所にあふれている。「タフィー」は体がゼリーから透けて見える仕様となっている。
「チーズにまみれるジェリー」
「ゼリーにまみれるタフィー」
【トムとジェリー まみれるFig.】
サイズ：本体 約55mm（トム）
材質：本体 PVC
TOM AND JERRY and all related characters and elements
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(C) & TM WBEI. (s26)