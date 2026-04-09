きょうの為替市場は、米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことでドル安が強まっており、ユーロドルは１．１７ドル台に上昇している。一気に２００日線と１００日線を上抜けており、３月中旬以降のリバウンド相場に本格的に戻せるか注目される。一方、ユーロ円は円高の動きから上値の重い展開が見られるものの、１８５円台は維持している状況。



イラン情勢によるエネルギー価格急騰で、市場はＥＣＢの利上げ期待を高め、早ければ今月の理事会での利上げ再開の可能性も指摘されていた。しかし、イランでの停戦が２週間以上続けば、４月３０日に理事会を予定しているＥＣＢの利上げの可能性は低くなるとの見方がエコノミストから出ている。



短期金融市場でも年内利上げ期待が後退しており、現在は２回の利上げに留まっている。前日は３回以上の利上げを織り込んでいた。同エコノミストは、「今後は停戦協議のニュースに翻弄される状況が続くはずだ」とも付け加えている。



EUR/USD 1.1702 EUR/JPY 185.17 EUR/GBP 0.8705



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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